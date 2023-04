„Neon“-Gottesdienst in Oberscheld

Dillenburg-Oberscheld. Zu einem „Neon“-Gottesdienst laden die pfarramtlich verbundenen evangelischen Gemeinden Nanzenbach, Eibach, Oberscheld, Niederscheld für Sonntag, 30. April, ein. Beginn ist um 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Oberscheld. Musikalisch wird der „Neon“-Gottesdienst von der band one*aim gestaltet und predigen wird Simon Schade, der als Pfarrer in der katholischen Pfarrei Zum guten Hirten an der Dill im Bereich Sportspiritualität arbeitet. Im Anschluss gibt es Snacks und Getränke.