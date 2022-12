Neue Bus- und Zugverbindungen im Dillkreis

Linie 415 (Wetzlar – Blasbach – Königsberg – Hohenahr – Niederweidbach/Bellersdorf – Ballersbach): Auf dieser Linie sind weitere Fahrten in den Fahrplan aufgenommen worden. So wird montags bis freitags eine Fahrt ab Ballersbach um 20.03 Uhr nach Wetzlar angeboten. Die Fahrt führt über Bicken und Bellersdorf nach Altenkirchen und auf der bekannten Strecke über Mudersbach, Erda und Hohensolms weiter nach Blasbach und Wetzlar. Denselben Streckenverlauf haben vier Fahrten, die samstags um 9.03, 11.03, 15.03 und 17.03 Uhr ab Ballersbach nun zusätzlich gefahren werden. In der Gegenrichtung wurde montags bis freitags an Schultagen eine weitere Fahrt ab Wetzlar Busbahnhof um 18.33 Uhr über Hohensolms, Erda, Großaltenstädten, Mudersbach und Niederweidbach nach Altenkirchen integriert. Diese verknüpft somit den Mittelhessenexpress aus Frankfurt, der um 18.25 Uhr ankommt. Umlauftechnisch ist diese Fahrt in den Ferien nicht realisierbar. Auf derselben Strecke werden montags bis freitags drei weitere Fahrten um 21.28, 22.28 und 23.28 Uhr ab Wetzlar gefahren. An Samstagen werden ab Wetzlar um 10.01, 12.02, 16.01 und 18.01 Uhr vier weitere Fahrten über Blasbach, Hohensolms, Erda, Mudersbach, Altenkirchen, Bellersdorf und Bicken nach Ballersbach angeboten.