Neue Kurse an der VHS

Dillenburg. Die Lahn-Dill-Akademie bietet neue Kurse in den Räumen der Volkshochschule in Dillenburg (Bahnhofstraße 10) an. Interessenten können sich im Internet unter www.lahn-dill-akademie.de oder unter Telefon 02771-4077400 informieren und anmelden. Folgende Kurseangebote stehen demnächst zur Auswahl: - „Die Geschichte des Dilltals“: Der Kurs findet am 17. und 24. Februar (je freitags) von 16 bis 20 Uhr statt. - „Künstliche Intelligenz - Chancen und Risiken“: Kursbeginn ist am 20. Februar, er findet jeweils montags von 19 bis 20.30 Uhr statt. -”10-Finger-Tastschreiben“: Kursbeginn ist am 28. Februar, der Kurs findet jeweils dienstags von 15.45 bis 17.15 Uhr statt.