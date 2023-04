Neue Kurse bei der VHS

Dillenburg. Die Lahn-Dill-Akademie bietet in absehbarer Zeit neue Kurse in Dillenburg an. Interessenten können sich im Internet auf der Homepage unter der Adresse www.lahn-dill-akademie.de oder unter Telefon 02771-4077400 informieren und anmelden. Folgende Kursangebote stehen demnächst zur Auswahl: