Neue Kurse im Turnverein Dillenburg

Dillenburg. Der Turnverein Dillenburg bietet zwei neue Kurse an. „Jumping Fitness“ verbessert Beweglichkeit, Koordination und stärkt den Gleichgewichtssinn. Der Kurs läuft über 10 Termine ab 5. Oktober jeweils donnerstags, von 20 bis 21 Uhr in der Jahnturnhalle. Bequeme Kleidung, feste Turnschuhe, Handtuch und ein Getränk müssen mitgebracht werden. Der Einstieg ist jederzeit möglich. „Sturzprävention 40plus“ startet ab Freitag, 6. Oktober, in der Turnhalle der Rotebergschule. Auch dieser Kurs läuft über 10 Termine, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr. Durch Kraft, Balance, Standsicherheit und Mobilitätstraining können Stürze verhindert werden. Das alles wird in dem Kurs vermittelt. Anmeldungen bei Gundi Müller unter Telefon 0178-6973869.