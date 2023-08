Dillenburg. DHL hat in Dillenburg eine neue Packstation in Betrieb genommen. Diese befindet sich am Bahnhofsplatz 5, direkt an „Gleis 1“. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten beträgt 141 Fächer.