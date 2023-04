Neue Sprachkurse an der Lahn-Dill-Akademie

Dillenburg. An der Lahn-Dill-Akademie in Dillenburg starten im April mehrere neue Sprachkurse. Im Wochenend-Crashkurs Spanisch - A1 lernen Interessierte, die über noch keine Spanischkenntnisse verfügen, sich in Alltagssituationen erfolgreich zu verständigen. Los geht es am Freitag, 21. April, von 16 bis 19.15 Uhr. Wer in die Welt der türkischen Kultur und Sprache eintauchen möchte, ist im Kurs Türkisch für Anfänger - A1 gut aufgehoben. Der Kurs beginnt am Montag, 24. April, von 18.30 bis 20 Uhr und bietet authentische Dialoge. Freunde Portugals können abDienstag, 25. April, von 18.30 bis 20 Uhr im Kurs Portugiesisch für Anfänger - A1 erste Grundlagen der Sprache für Beruf und Alltag erlernen. Und alle Liebhaber der französischen Sprache und Kultur erwerben im Kursangebot Französisch für Anfänger - A1 ihren Grundwortschatz. Beginn ist am Mittwoch, 26. April, von 18.30 bis 20 Uhr. Für alle Sprachkurse der Volkshochschule gilt: Teilnehmer lernen nicht nur die Sprache, sondern erfahren auch Wissenswertes über Land und Leute. Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es im Internet unter www.lahn-dill-akademie.de oder unter Telefon 02771-4077400.