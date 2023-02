Neuer Therapiehunde-Team-Kurs

Dillenburg. An Kinder zwischen 4 und 7 Jahren richtet sich der Kurs „Therapie-Hund: Tiergestützter Besuch in der AWO-Kita Dillenburg“, der am Donnerstag, 2. März, in der Kindertagesstätte am Zwingel beginnt. Das DRK-Therapiehunde-Team unter Leitung von Petra Slominski bringt den Kindern den artgerechten Umgang mit den Vierbeinern sowie die richtigen Verhaltensweisen in verschiedenen Alltagssituationen näher. Der Kurs findet fünf Mal jeweils donnerstags 14.30 Uhr statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02772-959616, per E-Mail an fbs@awo-lahn-dill.de sowie online auf der Homepage www.awo-lahn-dill.de im Bereich „Familien – FBS-Kursprogramm“ möglich.