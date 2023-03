Neues Design für das Ortswappen Frohnhausen

Bei der Ansicht des 1778 errichteten Alten Rathauses entschied man sich nun dafür, die Fensterfront zwischen den einzelnen Fachwerkbalken mit aufzunehmen. Letztere verschwanden mit der Umgestaltung in den 1960er Jahren, sodass zunächst ein Foto ausfindig gemacht werden musste, das den Ursprungszustand der Fassade zeigt. Hammer und Schlägel als Symbole des Bergmann erinnern an die lange Periode, in der Frohnhausen – ebenso wie viele andere Orte in der Region – als Bergmannsdorf bezeichnet wurde.