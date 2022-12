Niederschelder Feuerwehrhaus vor 50 Jahren gebaut

DILLENBURG-NIEDERSCHELD. Es ist wahrlich keine Schönheit und wird auch voraussichtlich keinen Architekturpreis mehr gewinnen. Aber vielleicht gerade deshalb ist der Feuerwehr Niederscheld ihr Gerätehaus in der Mühlgasse über die Jahre ans Herz gewachsen. Am 15. Dezember 1972 wurde das Gebäude offiziell an die Feuerwehr übergeben. Das Gebäude wird also 50 Jahre alt.