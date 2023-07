Am Samstag, 29. Juli, findet das 20. Traditionelle Oberschelder Weinfest statt. Beginn ist um 15 Uhr am DGH. Im Ausschank sind Weine des Weingutes Paul Stölben aus Briedel an der Mosel. Für das leibliche Wohl sorgen in bewährter Weise die Oberschelder Landfrauen.