Öfter mal aufs Fahrrad umsteigen

Die Oranienstadt Dillenburg hat sich 2019 dem Programm „Klima-Kommunen in Hessen“ angeschlossen. Im Rahmen des Programmes verfolgen hessische Kommunen gemeinsam das Ziel, baldmöglichst klimaneutral zu werden. „Dillenburg ist sich dieser Rolle bewusst und arbeitet seit einigen Jahren kontinuierlich daran, Klimaschutz- und Energiemaßnahmen unter Berücksichtigung von Realisierungschancen, gesetzlichen Vorgaben und finanziellen Rahmenbedingungen in den verschiedensten Bereichen umzusetzen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.