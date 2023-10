Ökumenisches Abendlob in Dillenburg

Dillenburg. Die evangelische Kirchengemeinde Dillenburg feiert am Samstag, 28. Oktober, mit einem ökumenischen Abendlob das zehnjährige Jubiläum des Weltladens. Der Gottesdienst findet um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche statt. Neben Gemeindeliedern aus der weltweiten Ökumene werden Werke von Schütz, Bach und Mendelssohn Bartholdy erklingen. Ausführende sind Joachim Dreher (Orgel) und Petra Denker (Mezzosopran), die liturgische Leitung liegt bei Pfarrer Christian Fahl und Pfarrer Friedhelm Ackva, den Vorsitzenden des Weltladenvereins in Dillenburg.