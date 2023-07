Ökumenisches Musicalprojekt begeistert in Dillenburg

Dillenburg. Nach langer Vorbereitungszeit ist in der katholischen Kirche „Herz Jesu“ in Dillenburg die zweite Aufführung des Kindermusicals „Ester und die Würfel von Purim“ über die Bühne gegangen. Diese war zugleich der Abschluss des katholischen Pfarrfestes „Zum guten Hirten an der Dill“.