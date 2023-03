Offene Stadtführungen in Dillenburg

Dillenburg. Von April bis Oktober bietet die Tourist-Information der Oranienstadt Dillenburg speziell für Einzelbesuchende, kleine Gruppen und Kurzentschlossene an jedem zweiten Sonntag im Monat offene Stadtführungen durch die historische Fachwerkstadt an. Beginn ist jeweils um 11 Uhr vor der Tourist-Information am Alten Rathaus in der Hauptstraße 19. Innerhalb der eineinhalbstündigen Tour erfährt man Wissenswertes und Amüsantes über die Stadt und entdeckt auch sehenswerte Ecken, die eher im Verborgenen liegen. Die Kosten belaufen sich auf 3,50 Euro pro Person, für Kinder unter 14 Jahre ist die Führung kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Termine sind am 9. April, 14. Mai, 11. Juni, 9. Juli, 13. August, 10. September und 8. Oktober.