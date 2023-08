Ortsdurchfahrt von Niederscheld ist für Monate gesperrt

Von der B277 kommend, bleibt in Niederscheld die Zufahrt zum Gewerbepark Adolfshütte offen. Der Einmündungsbereich zum Hammerweg wird mit Baustellenampeln geregelt. In diesem Bereich werden zudem während der Bauzeit Fußgängerampeln über die Hauptstraße und den Hammerweg eingerichtet. In Niederscheld bleibt die Ortsdurchfahrt für den Anliegerverkehr bis zum Baustellenbereich befahrbar.