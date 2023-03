Passionskonzert mit Joseph Haydns „Stabat mater”

Dillenburg. Das Passionskonzert „Stabat Mater” von Joseph Haydn wird am Sonntag, 26. März, in der katholischen Pfarrkirche Herz Jesu in Dillenburg erklingen. Beginn ist um 17 Uhr. Das „Stabat mater dolorosa“ bringt mit bewegenden Bildern zum Ausdruck, wie durch den Schmerz Mariens im Angesicht ihres am Kreuz sterbenden Sohnes den Menschen Läuterung und Hoffnung auf Erlösung zuteilwird. Die gewichtige Vertonung von Joseph Haydn, die immer wieder deutend und vertiefend auf den Text eingeht, erlangte als erste seiner Vokalkompositionen einen größeren, europäischen Bekanntheitsgrad und zeigt Haydn auf dem Weg zur kompositorischen Meisterschaft.