Am 4. März ist Patchwork- und Handarbeitstag

Am Stand der Patchwork-Gilde können Besucher Kleinigkeiten herstellen. Und Kunsthandwerker aus der Region bieten ihre Handarbeiten an. Ein Blumengeschäft aus Herborn will mit Frühlingsblumen auf die kommende Jahreszeit einstimmen. Und unter dem Motto „Gemeinsam für Äthiopien – Hilfe, die ankommt“ werden kleine selbst gestaltete Objekte verkauft. Der Erlös geht an die Stiftung „Menschen für Menschen“ der Karlheinz-Böhm-Äthiopienhilfe.