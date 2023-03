Pfarrsaal wird in Dillenburg zum Spielplatz

Dillenburg. Balancierparcours, ein Kreativtisch zum Basteln, Kinderfahrzeuge und viele weitere Spielsachen: Das alles erwartet Kinder jeden Donnerstagnachmittag in Dillenburg. Von 14 bis 17 Uhr verwandelt sich der Pfarrsaal am Wilhelmsplatz in einen riesigen Indoorspielplatz.