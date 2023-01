Dillenburg. An der Lahn-Dill-Akademie in Dillenburg startet am Dienstag, 7. Februar, der Kurs „Pilates am Vormittag“. Von 10 bis 11 Uhr wird mit Hilfe von Pilates-Übungen Körper und Geist trainiert. Anmeldungen sind im Internet unter www.lahn-dill-akademie.de oder unter Telefon 02771-4077400 möglich.