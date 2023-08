Planungstreffen zum Niederschelder Dorfjubiläum 

Dillenburg-Niederscheld. Die Niederschelder Dorfgemeinschaft (VDN) trifft sich am Montag, 11. September, um die Planungen der Feierlichkeiten zum 750jährigen Bestehen des Dillenburger Ortsteils fortzusetzen. Bei dem Treffen werden die Inhalte und Termine für das Jubiläumsjahr final besprochen und eingeplant, nachdem bei den letzten Treffen ein vielseitiger und bunter Katalog an Veranstaltungen, Feierlichkeiten und kulturellen Aktionen zusammengekommen ist und erste Gespräche mit Verantwortlichen und Kooperationspartnern geführt wurden. Es sind alle interessierten Mitbürger eingeladen, an den Planungen teilzuhaben und bei der Durchführung zu helfen. Das Treffen findet um 19 Uhr im Vereinshaus des „Foto- und Filmclubs Niederscheld“ in der Hauptstraße statt. Der Kontakt ist per E-Mail an oeffentlichkeit750nds@web.de und über die Facebookseite „750 Jahre Niederscheld“ möglich.