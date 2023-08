Dillenburg. Die Landsmanschaft der Ost - und Westpreußen treffen sich am Mittwoch, 30. August, zum Plachandern und Kaffee trinken. Beginn ist um 15 Uhr im Café Eckstein (Königsberger Straße) in Dillenburg. Gäste sind willkommen. Das Treffen am 27. September fällt aus.