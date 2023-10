Dillenburg. Die Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen treffen sich am Mittwoch, 25. Oktober, an der Kapelle Hoffeldbach in Dillenburg. Um 14.45 Uhr erzählt Manfred Hoyme dort die Geschichte der Kapelle. Anschließend geht es zum Kaffetrinken ins Café Eckstein. In einem Vortrag erzählt Catja Hilbrandt die Geschichte der Vertreibung der „Salzburger Protestanten“. Gäste sind willkommen.