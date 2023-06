Pro Stadthalle Dillenburg lässt nicht locker

Dillenburg-Nanzenbach. Im Dorfgemeinschaftshaus Nanzenbach hat sich in der ersten Jahreshauptversammlung des Vereins Pro Stadthalle Dillenburg knapp die Hälfte der inzwischen gut 100 Mitglieder über den Stand der Bemühungen informiert, Dillenburgs „Gute Stube“ zu erhalten. Er tagte unter Vorsitz von Andreas Thamer und Peter Freischlad. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Um das Interesse der Öffentlichkeit am Verfahren wachzuhalten und das Verfahren transparent zu machen, hatte der Verein im März eine erste Begehung der Stadthalle mit Bürgern angeboten. Für Anfang September ist wegen des großen Interesses eine Wiederholung geplant.