Raser: Spektakuläre Verfolgungsjagd von Manderbach bis Oberhörlen

Der Fahrer raste nach Angaben der Polizei, durch den Kreisverkehr in Richtung Frohnhausen, über Wissenbach, weiter über die B253 in Richtung Simmersbach. Unmittelbar hinter Simmersbach bog er auf die K6 in Richtung Oberhörlen ein. Dort verloren die Ordnungshüter den Alfa-Fahrer aus den Augen.