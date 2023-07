Ruben Bader löst in Niederscheld Günter Weichlein ab

Dillenburg-Niederscheld. „Das Ortsgericht ist ein Service für Bürger, den es so nur in Hessen gibt. Es ist ein gutes Zeichen, dass immer wieder Menschen bereit sind, sich dafür zu engagieren“, erklärte der Dillenburger Amtsgerichtsdirektor Reinhard Grün, der in seinem Dienstzimmer die Ernennungsurkunde an den neuen stellvertretenden Ortsgerichtsvorsteher Ruben Bader (35) überreichte. Das Amt, wie auch den Installationsbetrieb, dem er als Inhaber vorsteht, hat er von seinem Vorgänger Günter Weichlein übernommen.