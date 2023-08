Scheld steht wieder Kopf

Der Kirmesmontag ist der Kirmestag in Scheld mit den meisten Traditionen. In der Frühe steht das Pohlhälsen an. Der Brauch verlangt es, dass jeder Niederschelder Ehemann, der zwischen der letzten und der jetzigen Kirmes geheiratet hat, den Kirmespohl „hälsen“, also tragen oder umarmen muss. Daher kommt der Begriff „Pohlhälsen“. Außerdem sind auch alle Paare, die zwischenzeitlich nach Niederscheld gezogen sind, dazu aufgerufen, am Pohlhälsen teilzunehmen.