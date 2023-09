Dillenburg. Am nächsten Wochenende stehen die turnusmäßige Wartung und Reinigung des Schlossbergtunnels in Dillenburg an. Zu diesem Zweck muss die Röhre von Freitag, 8. September, ab circa 18 Uhr bis voraussichtlich Sonntagnachmittag, 10. September, gegen 16 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wird während der Sperrung innerörtlich durch die Oranienstadt umgeleitet.