Schmiedefest beim Arbeitskreis Alte Schmiede Donsbach

Dillenburg-Donsbach. Der Arbeitskreis Alte Schmiede Donsbach veranstaltet wieder ein Schmiedefest. In diesem Jahr findet es aufgrund des 30-Jährigen Vereinsjubiläum über zwei Tage statt. Der Verein lädt am Samstag, 2. September, von 11.30 bis 21 Uhr und am Sonntag, von 10 bis 16 Uhr in die Schmiedegasse ein. An beiden Tagen wird es in der Schmiede eine Ausstellung rund um den heimischen Bergbau geben. Am Samstag wird es neben selbstgemachten Kuchen und Kaffee auch Steaks, Würstchen und Pommes geben. Am Sonntagmorgen gibt es ab 10 Uhr Erbensuppe aus der Gulaschkanone. Die Suppe kann auch gerne mit nach Hause genommen werden, wenn ein eigenes Gefäß mitgebracht wird. Den Sonntag runden die Dillenburger ,,Knallköpp“ des Dillenburger Museumsvereins mit ihrem Auftritt von 14.30 bis 16 Uhr ab.