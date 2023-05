Dillenburg. Der Turnverein Dillenburg bietet am 12., 19., und 26. Mai (jeweils Freitag) Schnuppertage für Sturzprävention an. Diese finden von 19 bis 20.30 Uhr in der Turnhalle der Rotebergschule (Rühlstraße 3) in Dillenburg statt. Bequeme Kleidung, feste Turnschuhe, Turnmatte, Handtuch und ein Getränk sind mitzubringen. Anmelden kann man sich bei Gundi Müller unter Telefon 0178-6973869.