Sechstes Konzert des Dillenburger Orgelsommers

Dillenburg. Auch beim sechsten Konzert des Dillenburger Orgelsommers bietet sich dem Publikum die Gelegenheit, einen neuen Organisten kennenzulernen: Stefan Küchler spielt am Sonntag, 20. August, um 17 Uhr zum ersten Mal im Rahmen der Sommerreihe; das Konzert findet in der evangelischen Stadtkirche Dillenburg statt. Der Titel des Konzerts lautet „Tanz und Toccata“; auf dem Programm stehen Werke von Dieterich Buxtehude (Praeludium, Fuge und Ciacona in C), Johann Sebastian Bach (Toccata, Adagio und Fuge C-Dur), Petr Eben (Dance of the shulammith), John Rutter (Toccata in seven) und Guy Bovet (Tango de quinto tono).