Seniorenreisen mit dem DRK

Dillenburg. Der DRK-Kreisverband Dillkreis führt auch in diesem Jahr wieder begleitete Reisen für Senioren durch. Die abwechslungsreichen Gruppenreisen stehen allen Senioren offen, die reisefähig und nicht pflegebedürftig sind. Die Reiseteilnehmer werden von qualifizierten Mitarbeitern begleitet. Folgende Termine und Reiseziele stehen zur Auswahl: 26. Mai bis 4. Juni 2023 (Bad Füssing), 17. Juni bis 24. Juni (Bad Holzhausen), 15. August bis 22. August (Bad Kissingen), 28. August bis 11. September (Wangerooge) und 2. Oktober bis 9. Oktober (Bad Salzschlirf). Nähere Auskünfte gibt es bei Tanja Georg vom DRK-Kreisverband unter Telefon 02771-30348 oder per E- Mail an tanja.georg@drk-dillenburg.de.