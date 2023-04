Sich in Dillenburgs „Kapellchen“ das Ja-Wort geben

Toilettenanlagen und Parkmöglichkeiten stehen an der benachbarten Villa Grün zur Verfügung. Oberhalb des Kapellchens befindet sich ein Plateau mit weitem Blick über die Stadt. Wie bei allen Trauzimmern, die sich nicht im Eigentum der Stadt befinden, fällt eine Nutzungsgebühr an, die für das „Kapellchen“ 100 Euro beträgt und an den Museumsverein zu entrichten ist.