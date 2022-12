Sieben E-Bikes in Dillenburg auf einmal gestohlen

DILLENBURG. Irgendwann dem 13. Dezember (Dienstag) und dem vergangenen Donnerstag gegen 19.30 Uhr haben unbekannte Täter in Dillenburg auf dem Außengelände des Baumarkts in der Hirschwiese einen Container geöffnet und reiche Beute gemacht: Die Diebe stahlen dort nach Polizeiangaben nicht weniger als sieben E-Bikes auf einmal. Sowohl beim Einstieg als auch zum Abtransport der Fahrräder, so Polizeisprecherin Kerstin Müller, müssen die Täter den etwa vier Meter hohen Metallgitterzaun überwunden haben, der das Außengelände des Baumarkts umgibt. Der Schaden beläuft sich auf rund 6700 Euro. Hinweise auf die Täter oder zum Verbleib der E-Bikes erbitten die Ermittler der Polizei unter Telefon 02771-9070.