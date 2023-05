Sinnenlabyrinth auf dem Wilhelmsplatz

Dillenburg. „Zukunft barrierefrei gestalten“ , so lautet der Aktionstag für Klein und Groß auf dem Wilhelmplatz in Dillenburg. Am Freitag, 5. Mai, findet der Aktionstag seit mehr als 30 Jahren bundesweit anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Auch auf dem Dillenburger Wilhelmsplatz gibt es dazu ein buntes Programm für Klein und Groß mit Mitmachaktionen für die ganze Familie. Los geht es um 15 Uhr. Unter anderem warten ein Sinnenlabyrinth mit Barfußpfad, ein Rollstuhlparcours und ein Balancierstrecke darauf, entdeckt zu werden. Es gibt noch viele weitere Aktionen. Für Snacks und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Die Veranstaltung endet um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Veranstaltet wird der Aktionstag in Kooperation vom Caritasverband, dem Kinderkulturzentrum sowie der evangelischen und katholischen Kirche in Dillenburg.