Sommermusik im Zwingel

Dillenburg. In Kooperation mit der Wetzlarer Musikschule Lahn-Dill e.V. veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde am Samstag, 15. Juli eine „Sommermusik“. Im Gemeindehaus „Am Zwingel 3“ in Dillenburg erklingen sowohl klassische Werke als auch moderne Stücke verschiedener Stile. Schüler und Schülerinnen der verschiedenen Instrumental- und Gesangsklassen spannen einen Bogen vom 18. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Am Klavier begleitet Propsteikantorin Petra Denker. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.