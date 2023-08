Sommerschnittkurs in Nanzenbach

Dillenburg-Nanzenbach. Der Obst- und Gartenbauverein Nanzenbach veranstaltet am Samstag, 26.August, einen Sommerschnittkurs an Obstbäumen. Der Kurs beginnt um 14 Uhr auf dem Gelände des Obst- und Gartenbauvereins Nanzenbach. Die Leitung hat Frank Hess aus Oberscheld. Eingeladen sind alle interessierten Obst und Gartenbaufreunde und Obstbaumbesitzer. Im Anschluss an den Schnittkurs lädt der Verein noch zu einem gemütlichen Beisammensein im Vereinsheim ein.