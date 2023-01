Sonderlageröffnung der Ukrainehilfe

Dillenburg-Frohnhausen. Aufgrund der derzeitigen Lage in der Ukraine hat sich die Ukrainehilfe Breitscheid entschlossen, am Samstag, 7. Januar, eine Sonderlageröffnung durchzuführen, damit Ende Januar nochmals ein Transport stattfinden kann. Von 9.30 bis 12.30 Uhr können im Lager in Frohnhausen (Industriestraße 26) Hilfsgüter abgegeben werden. Dringend benötigt werden Thermounterwäsche, warme Kleidung, warme Schuhe und Notstrom-Aggregate. Weiterhin werden angenommen: Medizinische Produkte, die noch mindestens sechs Monate haltbar sind, Vitamintabletten, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Batterien, Taschenlampen, Powerbanks, sowie Liegen, Feldbetten, Schlafsäcke, Matratzen, Bettwäsche, Zelte (nicht älter als fünf Jahre) und Decken. Die Ukrainehilfe Breitscheid bittet darum, bei dieser Lageröffnung nur warme Kleidung, die jetzt benötigt wird, abzugeben. Alle anderen Kleidungsstücke können gerne zu einem späteren Termin abgegeben werden. Das Lager ist von Februar bis Oktober jeden ersten Samstag im Monat jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ukrainehilfe-breitscheid.de oder unter Telefon 02777-912952 bei Heinrich Benner.