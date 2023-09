Sperrung Niederscheld: Stau auf der Umleitung

Oberschelds Ortsvorsteherin Heidi Brandes (SPD) berichtet, dass die Umleitungsstrecke auch für die Schulbusse eine große Herausforderung darstellten. „Das ist ganz schön sportlich für die Kinder, die beispielsweise die Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg besuchen“, sagt Brandes: „Wenn die Klingel zum Schulschluss läutet, müssen die Buskinder aus dem Nanzenbach- und dem Scheldetal die Beine in die Hand nehmen.“ Grund dafür sei, dass manche Schulbusse derzeit nicht in der Jahnstraße am Gymnasium hielten, sondern nur am Busbahnhof.