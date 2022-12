Sportvereine im Lahn-Dill-Kreis bekommen Heizkostenzuschuss

Den Heizkostenzuschuss erhalten laut Kreisverwaltung in Aßlar acht Sportverein, in Bischoffen sechs, in Braunfels zwölf, in Breitscheid neun, in Dietzhölztal vier, in Dillenburg 18, in Driedorf fünf, in Ehringshausen und Eschenburg jeweils 13, in Greifenstein zwölf, in Haiger 25, in Herborn 16, in Hohenahr 5, in Hüttenberg sieben, in Lahnau fünf, in Leun vier, in Mittenaar sechs, in Schöffengrund fünf, in Siegbach sechs, in Sinn sechs, in Solms acht und in Waldsolms vier Sportvereine.