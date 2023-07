Staatsschutz ermittelt in Frohnhausen wegen Hakenkreuzen

Dillenburg-Frohnhausen. Unbekannte, teilt die Polizei mit, hätten Sprayfarbe und Filzstifte benutzt, um an einer Hauswand und einem Stromverteiler in der Frohnhäuser Hauptstraße die Schmierereien, darunter auch Hakenkreuze, aufzutragen. Der geschätzt mehrere hundert Euro hohe Schaden entstand zwischen 14 Uhr am Samstag, 17. Juni, und 14.30 Uhr am Samstag, 1. Juli. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.