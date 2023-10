Stadt Dillenburg startet Umbau der Kläranlage Donsbach

Dillenburg-Donsbach. Mit 743.000 Euro beteiligt sich das Land Hessen am Umbau der Kläranlage Donsbach, die im derzeitigen Zustand nicht mehr den heutigen hohen technischen Anforderungen genügt. Aus Wiesbaden kommt nur finanzielle Unterstützung für einen Teilbereich der Anlage, insgesamt will die Stadt Dillenburg etwa 4,2 Millionen Euro für das Projekt investieren. Damit soll der dem Dillenburger Stadtteil namensgebende Donsbach, der rund 100 Meter nördlich des Fußballplatzes entspringt und nach etwa sechs Kilometern kurz hinter dem Abzweig der Kreisstraße in Richtung Burg/Uckersdorf in den Amdorfbach mündet, sauberer werden.