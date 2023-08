Stadtverwaltung am Kirmesmontag geschlossen

Dillenburg. Die Verwaltungsgebäude der Oranienstadt Dillenburg sind für den Publikumsverkehr am Montag, 14. August, ab 10 Uhr aufgrund der Schelder Kirmes geschlossen. Die städtischen Kindertagesstätten sind wegen der regulären Ferienzeit nur eingeschränkt betroffen: Die Kita Niederscheld bietet eine Notgruppe an, die von zwei Fachkräften begleitet wird. Weitere Informationen sind in der Kita Niederscheld erhältlich. Die Kita Nanzenbach hat geöffnet. Der Notdienst in der Friedhofsverwaltung ist unter der Telefonnummer 02771-896212 (Frau Lorenz) in der Zeit von 7 bis 13.30 Uhr zu erreichen.