Start der DRK-Gymnastikgruppe in Manderbach

Dillenburg-Manderbach. Beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Dillenburg startet am Dienstag, 6. Juni, in Manderbach eine Gymnastikgruppe für „Menschen in der zweiten Lebenshälfte“. Die wöchentlichen Übungsstunden finden jeweils von 16 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. Es kann eine unverbindliche Schnupperstunde besucht werden. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei Birgit Göbel vom DRK unter Telefon 02771-30339 oder per E-Mail an Birgit.goebel@drk-dillenburg.de .