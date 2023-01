Tabakgenuss als Laster oder Medizin

In den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts stand das öffentliche Rauchen in Dillenburg unter Strafe. Die Ansicht zeigt die kleine Stadt um 1840. Links erkennt man das Stadtschloss am Untertor, in der Mitte die Marktstraße, dahinter den geräumten Schlossberg und die Stadtkirche. Zeichnung: Sammlung Thomas Schmidt (© )