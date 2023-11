Tag der offenen Tür an der WvO 

Dillenburg. Die Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) Dillenburg öffnet am Freitag, 17. November, ihre Türen. Von 14 bis 17 Uhr können sich Viertklässlern der Grundschulen, Zehntklässlern der Mittelstufenschulen sowie allen Eltern und weitere Interessenten das Gymnasium in der Jahnstraße anschauen und sich informieren. Schulleiter Martin Hinterlang und sein Team präsentieren ihr pädagogisches Konzept und das gymnasiale Fachangebot, führen durch das Gebäude und beraten im persönlichen Gespräch zum Übergang in die Klasse 5 oder in die Oberstufe. Schüler stellen den Besuchern ihre Lernergebnisse in den Startprofilen vor, Musikgruppen treten auf, Kunstwerke werden ausgestellt. Auch die schulischen Kooperationspartner sind dabei und informieren über ihr Ganztagsangebot an der WvO.