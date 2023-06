Tanz-Workshop mit israelischen Tänzen

Dillenburg. Zum Lernen und Mitmachen von israelischen Tänzen lädt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dillenburg für Samstag, 1. Juli, ein. Der Workshop findet von 15 bis 17 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Zwingel statt. So verschieden, wie die Menschen in Israel, sind auch ihre Tänze: mal schwungvoll und mitreißend, freudig und humorvoll, mal innig und gefühlvoll. Mitglieder des Volkstanzkreises Braunfels werden einige dieser Tänze zeigen und zum Mitmachen animieren. Im Mittelpunkt steht dabei immer der Spaß und die Freude an musikalischer Bewegung. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung per E-Mail unter gcjz-dillenburg@gmx.de bis 29. Juni wird gebeten.