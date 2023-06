Tanzen beim Roten Kreuz

Dillenburg. Der DRK-Kreisverband in Dillenburg lädt für Samstag, 1. Juli wieder zum „Geselligen Tanzen in großer Runde“ ein. Von 14.30 bis 16.30 Uhr wird in den Dillenburger DRK-Räumen (Gerberei 4) zu verschiedenen Musikrichtungen und in abwechslungsreichen Tanzstilen getanzt. Es geht um Ausdauer, Gleichgewicht, Koordination und Gedächtnistraining, vor allem aber um Freude an Bewegung und Musik. Dazu gibt es eine Kaffeepause. Anfänger und Fortgeschrittene sind willkommen, auch ohne Partner. Informationen gibt es bei Wolfgang Hönig, Telefon 0171-6292143, Petra Spamer, Telefon 02772-571177 und Tanja Georg vom DRK-Kreisverband, Telefon 02771-30348, E-Mail: tanja. georg@drk-dillenburg.de.