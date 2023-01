Taxi-Branche steht in Dillenburg vor Problemen

Und das in der Zeit von 6 Uhr am Morgen und 23 Uhr am späten Abend. In dieser Zeitspanne sind seine Taxis in Dillenburg im Einsatz. Und in diesen 17 Stunden fallen Personalkosten von mindestens 680 Euro an, rechnet er vor. Die werden für einen Disponenten und einen Fahrer fällig. Wirtschaftlich ist das nicht, wenn an einem Sonntag „keine acht Fahrten” gebucht werden.