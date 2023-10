Dillenburg-Frohnhausen. Die evangelische Kirchengemeinde Frohnhausen lädt für Freitag, 20. Oktober, zu einem Gospelkonzert mit „The Cry of the Poor“ ein. Die Gospelmusiker Helmut Jost und Ruthild Wilson sowie der Direktor des christlichen Kinderhilfswerkes Compassion Deutschland, Steve Volke, stellen um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Frohnhausen ihr neues Programm vor. Der Eintritt ist frei.